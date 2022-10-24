Солнечную ферму впервые отправят на орбиту Земли: что известно

Калифорнийский технологический институт недавно получил пожертвования в размере 100 миллионов долларов для запуска первого прототипа солнечной фермы на орбиту.

Об этом сообщает портал Cikavosti.

Отмечается, что исследователи проекта стремятся разработать технологию, которая сможет в режиме 24/7 получать солнечную энергию из космоса. Они строят современные сверхлегкие конструкции, которые могут собирать и затем передавать энергию на Землю с орбиты.

«Собирать солнечную энергию в космосе очень удобно. Доступу к свету 24 часа в сутки не мешают атмосфера и погодные условия. Энергетический потенциал в космосе примерно в восемь раз лучше на квадратный метр солнечной панели, чем здесь, на Земле», — говорится в сообщении.

В то же время проблема в том, что и затраты на запуск, сборку и обслуживание оборудования огромны.

«Ученые работают над проектом космической солнечной энергии уже почти 10 лет. За это время они собрали миллионы долларов пожертвований и создали функциональные прототипы «плитки» площадью около 10 см. Они не только улавливают солнечную энергию, но отвечают за превращение ее в радиочастоты и беспроводную передачу», — пишет издание.

Сообщается, что высокоинтегрированные, очень гибкие плитки весят менее 2,8 г каждая. При этом они спроектированы так, чтобы их можно было сложить до конфигурации с практически нулевым неиспользуемым пространством.

«Это значит, что они легко поместятся в ракету-носитель и их проще отправить на орбиту, где они сами развернутся. … Таким образом, вся космическая солнечная батарея задумана как ультрамодульная сборка. В декабре этого года прототип протестируют в космосе», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, израильские ученые взломали безбатарейный накопитель солнечной энергии.

Также Курсор информировал о том, что ученые приблизились к более точному определению происхождения космических лучей.