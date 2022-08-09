Создан искусственный палец, который определяет, из чего сделаны предметы

Китайские исследователи разработали искусственный палец, который с точностью в 96% способен определить, из какого материала сделаны предметы.

Ученые из Китайской академии наук представили свою новинку — искусственный палец, который, прикасаясь к поверхности, может определить материал предмета.

Об этом сообщает Science.

Исследователи говорят, что такая технология может быть полезна для автоматизации производственных задач, таких как сортировка и контроль качества товаров. Устройство использует «трибоэлектрические» датчики, способные «читать» шероховатость материла, не причиняя поверхности предмета вред. При тестировании искусственный палец, в сочетании с искусственным интеллектом, сумел в точности на 96% определить материалы.

Ученые рассказали, что устройство состоит из 4 квадратных датчиков, который изготовлен из разных полимеров, выбранных с учетом электрических свойств. Они размещены в корпусе и подключаются к процессору и органическому светодиодному экран, на который передается название типа материала.

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