В Южной Корее создали искусственную мышцу, которая поднимает вес в 800 раз больше собственного

Привод выполнен из двух эластичных пластин и проволоки. Эллиптическая форма привода, напоминающая дугу, увеличивает напряжение, необходимое для его срабатывания.

Ученые из Университета Аджу в Южной Корее и специалисты из Samsung Electronics смогли создать мощный мышечный привод, который поможет создавать более сильных роботов. Устройство имеет массу всего в 0,22 грамма. Оно может поднимать предметы в 800 раз тяжелее себя.

Статься о новом устройстве была опубликована в журнале Nature Communications.

Примечательно то, что новый привод можно легко изготовить. Экспериментальный образец имеет максимальное усилие срабатывания 300% при внешней полезной нагрузке в 80 килограмм.

Этот привод уже планируют начать использовать в различных приложениях дополненной реальности, а также в робототехнике. К примеру, с его помощью можно улучшить AR-очки.

А вот целое объединение нескольких приводов можно использовать для улучшения сенсорных ощущений в пространстве виртуальной реальности.

Ранее наш сайт сообщал, что в Великобритании создают уникальный дрон-вертолет для поиска подлодок. Компания Leonardo занимается разработкой для армии Великобритании инновационного робота-вертолета, который будет искать вражеские подводные лодки.

Также редакция Курсора писала, что немецкие ученые научили ходить робота-собаку за час.

Еще напомним, что инженеры создали робота, который ищет потерянные вещи.