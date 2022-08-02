В Южной Корее создали искусственную мышцу, которая поднимает вес в 800 раз больше собственного

Ученые из Университета Аджу в Южной Корее и специалисты из Samsung Electronics смогли создать мощный мышечный привод, который поможет создавать более сильных роботов. Устройство имеет массу всего в 0,22 грамма. Оно может поднимать предметы в 800 раз тяжелее себя.
Статься о новом устройстве была опубликована в журнале Nature Communications.
Примечательно то, что новый привод можно легко изготовить. Экспериментальный образец имеет максимальное усилие срабатывания 300% при внешней полезной нагрузке в 80 килограмм.
Этот привод уже планируют начать использовать в различных приложениях дополненной реальности, а также в робототехнике. К примеру, с его помощью можно улучшить AR-очки.
А вот целое объединение нескольких приводов можно использовать для улучшения сенсорных ощущений в пространстве виртуальной реальности.
Ранее наш сайт сообщал, что в Великобритании создают уникальный дрон-вертолет для поиска подлодок. Компания Leonardo занимается разработкой для армии Великобритании инновационного робота-вертолета, который будет искать вражеские подводные лодки.
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Еще напомним, что инженеры создали робота, который ищет потерянные вещи.