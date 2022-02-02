SpaceX сегодня запустит сразу две ракеты в течение полутора часов

Американская компания SpaceX намерена сегодня совершить два ракетных пуска в течение полутора часов. Если это произойдет, то SpaceX побьет свой рекорд двух пусков за 15 часов, установленный только в декабре прошлого года.

В этом году SpaceX запустила уже четыре ракеты Falcon 9 и планирует и дальше ускорять свой темп. Компания запланировала два пуска на среду, 2 февраля. Если расписание будет соблюдено, две ракеты Falcon 9 будут запущены с разницей в 93 минуты друг от друга.

Сообщается, что первая ракета взлетит с космодрома в Калифорнии, а вторая – во Флориде.

Если это произойдет, то SpaceX побьет свой рекорд двух пусков за 15 часов, установленный только в декабре прошлого года.

Это также будет означать, что SpaceX успешно запустит три ракеты менее чем за три дня.

Учитывая, что у компании сейчас три пусковые установки, это — максимальный темп, на который она способна.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Европе создадут фонд инвестиций в космические стартапы.

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