В Европе создадут фонд инвестиций в космические стартапы

Космическая ветвь активно развивается практически во всем цивилизованном мире. Но развитие невозможно без инвестиций и в Европе решили об этом позаботиться.

На данный момент космическая отрасль активно развивается — на рынке появилось огромное количество частных компаний, которые связаны с развитием технологий и внедрением новых технологических решений. Однако преобладающее большинство таких предприятий расположены в США. Европа также хочет развивать это направление и для этого открывает инвестиционный фонд в космические стартапы.

Об этом сообщает новостное издание «Space News».

Официальные представители Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка и Европейского инвестиционного фонда объявили на прошлой неделе, что они выделят не менее одного миллиарда евро в течение пяти лет на программу «Cassini», которая обеспечит раннее финансирование европейских космических компаний.

Цель «Cassini» состоит в том, чтобы обеспечить европейскую поддержку этим стартапам, чтобы они не искали финансирование в других странах, особенно в Соединенных Штатах, что может привести к тому, что эти компании покинут Европу.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в США нашли утерянные артефакты с разбившегося космического шаттла Челленджер.

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