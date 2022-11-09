Спутник NASA будет искать водяной лед внутри холодных кратеров Луны

Южный полюс спутника Земли – оптимальное место для создания лунного поселения. Но там нужно найти поверхностный лед.

Водяной лед находится под лунным реголитом (измельченной породой и пылью, покрывающей наш спутник). Но ученые пока не знают, покрывает ли поверхностный лед холодные кратеры на Южном полюсе Луны, где планируется строительство лунных поселений. Чтобы узнать это, NASA отправляет Lunar Flashlight, маленький спутник размером менее портфеля.

Об этом пишет портал Cikavosti.

Отмечается, что, пролетая низко над Южным полюсом Луны, сателлит будет использовать лазеры, чтобы осветить темные кратеры – так же как старатель ищет спрятанные сокровища, освещая пещеру фонариком. Миссия будет запущена на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в середине ноября.

«Спутник в течение трех месяцев будет выходить на нужную орбиту вокруг Луны. Потом Lunar Flashlight попытается найти водяной лед на поверхности Луны в таких местах, куда пока вообще никто не заглядывал», — рассказал Джон Бейкер, руководитель миссии в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

После запуска навигаторы миссии проведут космический корабль мимо Луны. Затем он медленно вернется под действием силы притяжения Земли и Солнца, прежде чем выйти на нужную орбиту. Она будет проходить на расстоянии 70 000 километров от Луны в ее самой отдаленной точке, а при максимальном сближении спутник будет почти касаться поверхности Луны, проходя в пределах 15 километров над Южным полюсом.

«Необходимость такой орбиты в том, чтобы подойти настолько близко, чтобы «лунный фонарик» мог светить своими лазерами и получить четкое изображение поверхности», – говорится в материале.

Также сообщается, что Lunar Flashlight станет первой миссией, использующей четырехлазерный рефлектометр для поиска водяного льда на Луне.

«Рефлектометр использует длины волн ближнего инфракрасного диапазона. Если лазеры попадут в голую скалу, их свет отразится, сигнализируя об отсутствии льда. Но если свет поглощается, это означает, что эти темные карманы содержат лед. Чем большее поглощение, тем больше льда на поверхности», — пишет издание.

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