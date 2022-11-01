Ученые объяснили, почему Луну видно днем

Если бы на Земле абсолютно не было атмосферы, то наш спутник можно было бы видеть круглосуточно. Однако мы видим ее иногда, но ее свечение днем затмевается ярким светом Солнца.

Люди привыкли, что Луна меняет Солнце на небосклоне, и ее можно наблюдать в ночное время. Ее можно было бы видеть всегда, в том числе и днем, если бы у Земли не было атмосферы. Поскольку атмосфера все-таки есть, то как же мы иногда видим Луну в дневное время? Ученые дали ответ в издании Live Science.

По словам ученых, главная причина того, что люди могут видеть Луну, заключается в том, что она отражает свет Солнца и из-за своей близости к Земле является вторым после нашей звезды самым ярким объектом в небе.

Именно поэтому Луну можно видеть и ночью, и иногда даже днем.

Почему же тогда днем наш спутник можно увидеть не так часто? Луна не всегда видна в дневное время. Это связано не только с атмосферой нашей планеты, но и орбитальным циклом самой Луны.

Если бы на Земле абсолютно не было атмосферы, то наш спутник можно было бы видеть круглосуточно. Но у Луны есть свои фазы и когда она движется между Землей и Солнцем, то не всегда ее освещенная сторона повернута к нам. И это делает ее практически невидимой с поверхности планеты.

Американский ученый из Университета Вилланов Эдвард Гинан пояснил: «Частицы разных газов в нашей атмосфере рассеивают солнечный свет, и чтобы Луну было видно днем, ее свет должен преодолеть этот рассеянный солнечный свет. Этот свет настолько яркий, что днем он затмевает свет звезд, но не всегда затмевает отраженный Луной свет».

Свечение звезд в миллиарды раз менее яркое, чем свет Солнца, и в миллионы раз слабее, чем свет Луны.

Поскольку наш спутник ближе к Земле, чем звезды, ее поверхностная яркость больше, чем поверхностная яркость неба, а это значит, что мы можем легко увидеть ее сияние при дневном свете.

Также на видимость Луны с Земли влияет сезон, в котором происходит наблюдение, нынешняя фаза Луны, а также то, насколько небо безоблачно.

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