Square инвестирует 5 миллионов долларов в строительство майнинг-фермы на солнечной энергии

Компания Square Inc., оказывающая финансовые услуги, будет сотрудничать с поставщиком Blockstream Mining для создания предприятия по добыче биткойнов с открытым исходным кодом, работающего на солнечной энергии.

Об этом пишет The Verge.

Square подтвердила новость в своем твите, заявив, что «стремится к дальнейшему внедрению и повышению эффективности возобновляемых источников энергии в экосистеме биткойнов».

Согласно сообщению, Square инвестирует 5 миллионов долларов в объект, который станет «доказательством концепции масштабной майнинг-фермы биткойнов на 100% возобновляемых источниках энергии» и будет построен на одной из площадок Blockstream в США. «Мы надеемся показать, что возобновляемая добыча полезных ископаемых в реальном мире не только возможна», — говорится в релизе.

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