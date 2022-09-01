США работает над созданием сети беспилотников для сдерживания Ирана

Над созданием сети беспилотников трудятся ВМС США вместе с Израилем, Саудовской Аравией и другими ближневосточными странами. Ожидается, что это поможет в противостоянии иранским вооруженным силам.

Об этом пишет «РБК-Украина».

В США уточнили, что к следующему лету должны быть готовы около 100 разведывательных БПЛА, которые сразу же начнут вести наблюдение на территории от Суэцкого канала до побережья Ирана. Все другие подробности не разглашаются, в частности технические возможности этих дронов. Однако известно, что тестируемые американскими ВМС дроны могут отправлять подробные изображения и другие данные.

В конечном итоге вся информация будет поступать в командный центр США в Бахрейне. Пока в испытаниях участвуют беспилотные аппараты без каких-либо вооружений. Но в перспективе США могут начать оснащать БПЛА оружием, что, слов экспертов, может «вызвать бурные споры».

Ранее «Курсор» писал о том, что в США «осторожно оптимистичны» в отношении возвращения к ядерному соглашению с Ираном. На этот счет высказался официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.