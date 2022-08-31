В США «осторожно оптимистичны» в отношении возвращения к ядерному соглашению с Ираном

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США с «осторожным оптимизмом» смотрят на возвращение к ядерной сделке с Тегераном.

Высокопоставленный человек заявил об этом во время беседы с журналистами.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы правда полагаем, что сейчас мы ближе, чем были в последние недели и месяцы в значительной степени из-за того, что Иран готов отказаться от некоторых своих требований, которые вообще не относятся к сделке. Поэтому мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что все может продолжать двигаться в правильном направлении», – рассказал Кирби.

Он также подтвердил телефонную беседу касаемо ядерной сделки между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Яиром Лапидом. По словам последнего, она была посвящена усилиям по «прекращению продвижения Ирана к созданию ядерного оружия» и террористической иранской деятельности на территориях Ближнего Востока и за их пределами.

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель надеется на то, что в скором времени ядерную сделку с Ираном заключат. По его словам, это произойдет после «разумных» ответов от иранской и американской сторон.

Также «Курсор» сообщал, что ядерное соглашение прокомментировал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он сказал, что она не помешает Ирану стать ядерным государством, что в итоге может нанести вред всему миру.