США успешно испытали гиперзвуковую ракету

Американские ВВС успешно испытали ракету, которая может развивать скорость более шести тысяч километров в час. Эта ракета может работать на разных высотах.

ВВС США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты ARRW. Это произошло 12 июля у побережья Калифорнии.

По данным источников, армия США провела успешное испытание ракеты-носителя быстрого реагирования воздушного базирования.

Ракеты, развивающие скорость, по крайней мере, в 5 раз превышающую скорость звука (335 метров в секунду), то есть более 6100 километров в час, называются «гиперзвуковыми». Они считаются высокоманевренными и способными работать на разных высотах.

«Это второе успешное испытание демонстрирует способность ARRW достигать и поддерживать рабочие гиперзвуковые скорости, собирать важнейшие данные для использования в последующих летных испытаниях и подтверждать безопасное отделение от самолета», — сообщили СМИ.

Курсор ранее писал, что в Израиле представили новую ракету 5-го поколения. Компания Rafael Advanced Defense Systems представила новую систему дальнего действия воздушного базирования 5-го поколения, которая может быть запущена по различным целям на расстоянии до 300 км.

Также сообщалось, что израильская оборонная компания представила новое поколение противотанковых гранатометов. Компания Dynamit Nobel Defense (DND) базирующаяся в Германии, которая разработала новые противотанковые гранатометы, принадлежит израильской оборонной компании Rafael.