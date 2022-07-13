В Израиле представили новую ракету 5-го поколения

Компания Rafael Advanced Defense Systems представила новую систему дальнего действия воздушного базирования 5-го поколения, которая может быть запущена по различным целям на расстоянии до 300 км.

«Ракета, получившая название «Ледокол»/Ice Breaker, представляет собой «увеличитель воздушной силы, предназначенный для преодоления вызовов современной арены боевых действий», — говорится в заявлении компании.

Система, которая «обеспечивает хирургические, точечные возможности нанесения ударов с дистанции противостояния», «устойчива к средствам электронного противодействия и полностью работоспособна на аренах, недоступных для GNSS».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Презентация ракет состоялась через год после того, как оборонная компания представила свой Sea Breaker, который служит морской и наземной версией Ice Breaker. Ракета базируется на общем фундаменте ракет SPIKE NLOS и SPICE компании.

«Ice Breaker предлагает полный спектр унификации, включающий не только применение наземной и морской платформы, но теперь и во всех областях с расширенными возможностями», — говорится в заявлении.

Ракета оснащена усовершенствованной системой самонаведения IIR (Imaging Infra-Red), идеально подходящей для стационарных или движущихся наземных и морских целей на аренах с расширенными возможностями предотвращения доступа/запрета зоны (A2/AD).

Ice Breaker с проникающей, фугасной и осколочной боевой частью массой 250 фунтов представляет собой многофункциональное оперативное решение с одной и той же ракетой, которая может запускаться с воздушных, морских и наземных пусковых установок.

Она совместим с различными воздушными платформами и может запускаться с истребителей, легких самолетов, вертолетов и кораблей. Ракету можно запускать во время любых погодных условиях.

Летая на высоких дозвуковых скоростях, она имеет многонаправленную, синхронизированную атаку по всей сфере, основанную на заранее определенных планах атаки, в соответствии с путевыми точками, азимутом, углом удара и выбором точки прицеливания.

«Используя уникальную проверенную в боевых условиях технологию искусственного интеллекта RAFAEL, Ice Breaker выполняет глубокое обучение и сопоставление сцен на основе больших данных, обеспечивая автоматическое обнаружение целей (ATA) и автоматическое распознавание целей (ATR)», — говорится в сообщении компании.

Как и Seabreaker, канал передачи данных Ice Breaker поддерживает оперативное принятие решений и тактические обновления в режиме реального времени, а также имеет возможность прерывания полета и возможности оценки боевых повреждений (BDA), чтобы операторы могли видеть цель после запуска ракеты.

Ранее Курсор писал, что израильская оборонная компания представила новое поколение противотанковых гранатометов. Компания Dynamit Nobel Defense (DND) базирующаяся в Германии, которая разработала новые противотанковые гранатометы, принадлежит израильской оборонной компании Rafael.

Наша редакция писала, что израильская компания IAI представила новую тактическую сенсорную систему. Система GREEN LOTUS предназначена для обеспечения как высокоэффективных противоракетных, артиллерийских и минометных возможностей (C-RAM), так и возможностей наблюдения за воздухом и землей.

Также сообщалось, что управление инноваций Израиля проведет специальную демонстрацию новой технологии беспилотников. Innovation Authority продемонстрирует новую технологию беспилотных почтовых ящиков, доставляющих ящики в распределительный центр.