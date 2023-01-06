Стало известно о самом масштабном взломе Twitter в истории

Информация о миллионах пользователей Twitter, в частности, их адреса электронной почты, были опубликованы на одном из интернет-форумов.
Алон Галь, соучредитель израильской компании по мониторингу кибербезопасности Hudson Rock, сообщил об инциденте. Он назвал взлом одним из самых больших, которые он когда-либо видел.
Трой Хант, создатель сайта хакерских отчетов Have I Been Pwned, также подтвердил слив данных Twitter.
Об инциденте сообщило агентство Reuters. Они не смогли проверить эти данные, но репортеры агентства обнаружили скриншоты форума с личными данными пользователей.
Неясно, когда именно произошел взлом Twitter. Reuters предполагает, что это могло произойти и в 2021 году.
Руководство социальной сети пока не прокомментировало эту информацию.
В последнее время компания переживает трудные времена. NV Techno пишет, что Twitter планирует возобновить политическую рекламу, чтобы поправить свое финансовое положение.
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