Стало известно о самом масштабном взломе Twitter в истории

Информация о миллионах пользователей Twitter, в частности, их адреса электронной почты, были опубликованы на одном из интернет-форумов.

Алон Галь, соучредитель израильской компании по мониторингу кибербезопасности Hudson Rock, сообщил об инциденте. Он назвал взлом одним из самых больших, которые он когда-либо видел.

Трой Хант, создатель сайта хакерских отчетов Have I Been Pwned, также подтвердил слив данных Twitter.

Об инциденте сообщило агентство Reuters. Они не смогли проверить эти данные, но репортеры агентства обнаружили скриншоты форума с личными данными пользователей.

Неясно, когда именно произошел взлом Twitter. Reuters предполагает, что это могло произойти и в 2021 году.

Руководство социальной сети пока не прокомментировало эту информацию.

В последнее время компания переживает трудные времена. NV Techno пишет, что Twitter планирует возобновить политическую рекламу, чтобы поправить свое финансовое положение.