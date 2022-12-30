Какой мессенджер стал самым популярным в Европе

Наиболее популярным он оказался в России, Турции и Франции.

В последние годы мессенджеры стали для многих основным инструментом для общения. И сейчас есть множество приложений, с помощью которых мы можем обмениваться сообщениями и совершать звонки. И в Европе самым популярным из них в 2022 году стал Telegram, его скачивали чаще всего.

Об этом говорят данные агентства Sensor Tower.

Самыми активными пользователями этого мессенджера являются граждане россии*, Турции и Франции. Также весьма популярными считается Viber, Discord, WhatsApp и Signal. При этом у последних двух приложений в первых 3 кварталах 2022 года было практически на 50 млн загрузок меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Аналитики отметили, что в рейтинг среди быстрорастущих приложений в принципе, Telegram «соседствует» с TikTok и WhatsApp. И вполне возможно в будущем году мессенджер увеличит свою популярность.

«Курсор» писал ранее, что мессенджер Telegram добавили ряд новых функций, среди которых есть регистрация аккаунта без привязки к телефонному номеру, закрепленному за конкретной SIM-картой.

Еще мы писали, что Telegram пользуется все большей и большей популярностью благодаря своей системе защиты данных. Но и эта социальная сеть тоже не гарантирует надежности от взлома.