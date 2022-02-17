Стало известно, сколько зарабатывает YouTube каждый день

YouTube, согласно доходному отчету, каждый день зарабатывает почти 100 миллионов долларов, что делает видео платформу более прибыльной, чем музыкальная индустрия в целом.

Похоже, что YouTube стал настоящей машиной для зарабатывания денег. Согласно последнему отчету за четвертый квартал 2021 года, платформа заработала $8,63 млрд.

Это на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. А если перевести эту сумму в ежедневный доход, то мы увидим, что компания зарабатывает почти 100 миллионов долларов (точнее, 93,8 миллиона долларов) каждый день.

В целом, доходы YouTube в прошлом году превысили доходы музыкальной индустрии в целом (если сложить доходы трех лейблов Sony, Warner Universal Music). Три гиганта заработали в прошлом году «всего» $21,6 млрд, в то время как YouTube заработал $28,84 млрд.

Как это повлияло на создателей контента на практике? Администраторы платформы утверждают, что за 12 месяцев выплатили создателям более 4 миллиардов долларов.

Курсор ранее писал, что TikTok впервые введет возрастные ограничения. TikTok планирует добавить функцию в свое приложения, благодаря которой авторы видео смогут указывать, для какой аудитории предназначено видео — могут его смотреть только взрослые или оно доступно для всех.

Кроме того, в Instagram появится платная подписка. Эта подписка позволит блогерам монетизировать свой контент, получая деньги от подписчиков. Его стоимость составит от $0,99 до $99,99 в месяц — цену устанавливают сами блоггеры. За эти деньги подписчики получат доступ к эксклюзивным историям. Эксклюзивный контент и подписчики будут выделены фиолетовым цветом.

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