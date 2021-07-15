Стартапы Израиля участвуют в программе, которая может произвести революцию в сфере здравоохранения

Компаниям будет оказана ускоренная помощь с акцентом на соглашения о коммерциализации, внедрении и инвестициях от партнеров программы.

Девять израильских стартапов в сфере здравоохранения, медицины и биотехнологий были отобраны для участия в инициативе PlayBeyondBio, возглавляемой венчурным фондом JVP, британско-шведским фармацевтическим гигантом AstraZeneca, международной консалтинговой фирмой Accenture, Margalit Startup City, Amazon AWS и Медицинским центром Shaare Zedek в Иерусалиме.

Несколько избранных компаний были представлены на этой неделе на специальном мероприятии в Центре передового опыта Margalit Startup City в Иерусалиме.

Процесс отбора был сосредоточен на компаниях, которые разрабатывают инструменты, позволяющие прогнозировать и предварительно диагностировать заболевания. Особое внимание было уделено стартапам, платформы которых посвящены онкологическим заболеваниям, заболеваниям сердца и почек, а также респираторным заболеваниям.

В рамках шестимесячной программы выбранные стартапы будут переведены на ускоренный путь, сосредоточенный на пилотных разработках, проектах валидации и инвестициях со стороны партнеров программы, включая пакет, который охватывает наставничество в области медицины, регулирования и выхода на рынок. Им также будут предложены бизнес-консультации и консультации с экспертами.

«Мир изменился, мировая система здравоохранения изменилась, и сегодня перед ней стоят новые большие проблемы. Это требует значительных технологических разработок, и Израиль играет важную роль в этой великой развивающейся истории. Девять отобранных компаний предлагают технологические инновации на разных стадиях развития: некоторые уже зрелые и работают на глобальных рынках. Вместе с нашими партнерами мы поможем этим компаниям перейти на следующий этап на пути к тому, чтобы стать более крупными и значительными», — сказал основатель и председатель JVP и Margalit Startup City Эрел Маргалит.

Компании, которые участвуют в специальной программе:

C2i Genomics: компания предоставляет персонализированные технологии для мониторинга рака на основе стандартных анализов крови с использованием метода, основанного на полногеномном секвенировании (WGS), генерации персонализированных геномных характеристик, а также ИИ и передовых алгоритмов, позволяющих раннее обнаружение рецидивов заболевания. Диагностические услуги предоставляются научно-исследовательским институтам и лабораториям по всему миру через облачную платформу, что обеспечивает снижение затрат на лечение рака и позволяет быстро разрабатывать лекарства.

Nucleai: Компания разработала платформу анализа изображений на базе ИИ, чтобы раскрыть возможности пространственной биологии из изображений патологии. Платформа Nucleai, созданная и обученная на основе крупномасштабных патентованных наборов данных, использует компьютерное зрение и глубокие нейронные сети для структурирования и описания архитектуры тканей и клеток в изображениях патологии для определения пространственных характеристик, которые предсказывают реакцию на терапию и дают информацию для принятия решений о лечении.

Itamar Medical: компания медицинских технологий, специализирующаяся на разработке, производстве и коммерциализации неинвазивных медицинских устройств и решений для помощи в диагностике нарушений дыхания во сне и раннем обнаружении обострений у пациентов с ХОБЛ. Система Loop, одобренная Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, представляет собой браслет, который можно носить с несколькими жизненно важными показателями, и аналитику в реальном времени, предназначенную для удаленного мониторинга хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), что позволяет обнаруживать ранние признаки обострения до того, как симптомы станут заметными.

Medial Earlysign: лидер в области клинического искусственного интеллекта. Компания разрабатывает и настраивает алгоритмы с использованием своей среды машинного обучения.

iBex: Компания специализируется на диагностике рака при патологии на основе ИИ, используя искусственный интеллект для разработки алгоритмов и рабочих процессов клинического уровня, которые идентифицируют рак так же точно, как и человек-патолог. Платформа Galen компании — это первое в мире решение на базе ИИ, используемое в повседневной клинической практике при патологии.

Octopus.health: компания предлагает платформу персонального помощника по уходу за здоровьем, ориентированную на хронических/сложных пациентов. Платформа Octopus.health позволяет проводить поведенческий анализ соблюдения пациентом планов лечения и использует возможности ИИ и машинного обучения для прогнозирования соблюдения пациентом планов лечения.

Imagene: компания предоставляет решение для геномного тестирования на основе ИИ, чтобы помочь онкологическим больным получить оптимальное лечение, используя их биопсийные изображения для индивидуальной терапии. Используя запатентованные алгоритмы глубокого обучения, решение компании определяет наличие биомаркеров рака только по изображению биопсии.

iCardio: iCardio.ai разрабатывает алгоритмы машинного обучения для всего эхо, используя базу данных, содержащую более 200 миллионов отдельных эхо-изображений, и платформу iCardio.ai. Компания поддерживает обширную сеть эхотехников, эхокардиографов и кардиологов для сбора и аннотирования данных, а также разработала решения для глубокого обучения для расчета линейных, площадных и объемных измерений, а также для обнаружения и классификации заболеваний и аномалий.

Cordio: Cordio Medical предоставляет решения медицинского уровня, которые контролируют несколько состояний здоровья, анализируя образцы голоса/речи, записанные в мобильном приложении, на основе запатентованных алгоритмов обработки речи сигнала, которые позволяют осуществлять мониторинг почти в реальном времени и раннее обнаружение ухудшения состояния. Используя только речь пациента, записанную с мобильного устройства, Cordio HearO может определять скопление жидкости, связанное с ЗСН, и предупреждать медицинских работников в режиме реального времени.

Президент AstraZeneca Исраэль Охад Голдберг сказал: «AstraZeneca гордится тем, что принимает участие во втором цикле программы PlayBeyondBio вместе с нашими партнерами. Пандемия COVID-19 усилила потребность в инвестициях в цифровое здравоохранение. Сегодня, как никогда ранее, ясно, что достижения в области удаленного мониторинга, телемедицины и цифрового здравоохранения являются жизненно важными областями для отрасли здравоохранения. AstraZeneca рассматривает такие инвестиции в цифровые технологии для поддержки диагностики, прогнозирования и профилактики заболеваний как ключевую часть своих усилий по улучшению медицинского обслуживания в Израиле».

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