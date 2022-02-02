Студент из США создал квадрокоптер, основанный на чертежах Леонардо да Винчи

Гениальный изобретатель Леонардо да Винчи примерно в 1480 изобразил конструкцию одноместного вертолета, работающего с помощью воздушного винта.

Прошло более 500 лет и студент из США создал квадрокоптер по чертежам гениального изобретателя да Винчи.

Об этом сообщает ITsider.

Скорее всего вы ранее видели эти чертежи и думали о том, сможет ли такая конструкция летать. И вот в 2022 году мы знаем ответ на этот вопрос и в который раз мы убеждаемся, что итальянский ученый как всегда оказался прав.

Студент Остин Прете из Мэрилендского университета (США) сконструировал Crimson Spin, беспилотный дрон-квадрокоптер, который использует винтовую конструкцию да Винчи.

В сети опубликовали видео, где видно, что аппарат успешно совершил несколько коротких полетов.

Leonardo da Vinci’s helicopter designs power this drone video — CNET https://t.co/drbpGfQhfw — GeekinfoNow (@GeekInfoNow) January 31, 2022

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые открыли странную деформированную планету.

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