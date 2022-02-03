Студенты из США создали дрон по проекту Леонардо Да Винчи

Группа студентов смогла воссоздать дрон, разработанный легендарным ученым более 500 лет назад, назвав его Crimson Spin и напечатав его на 3D-принтере.

Группа студентов из Университета Мэриленда в США создала беспилотник со спиральным ротором, разработанным изобретателем Леонардо да Винчи в XV веке.

В основе конструкции лежит архимедов винт, который использовался в Древней Греции для перемещения воды. Да Винчи однажды предложил использовать их для создания летательного аппарата. Это первый вертолет такого рода.

Хотя идея изобретателя не была реализована при его жизни, сейчас она воплощается в жизнь инженерами в США. Они разработали серию компьютерных симуляций и испытали прототип дрона-квадрокоптера под названием Crimson Spin, который был напечатан на 3D-принтере.

Сам разработчик дрона признается, что не ожидал успеха. Однако ему удалось поднять его в воздух. Аппарат поднимается низко и может летать на небольшие расстояния.

Курсор также писал, что Китай проектирует «космосамолет», способный доставить пассажира из Нью-Йорка в Лондон всего за час. Сообщается, что согласно задумке китайских ученых и инженеров, ракета под названием Tianxing I взлетает вертикально с прикрепленным к ней пассажирским самолетом меньшего размера. Когда она достигнет суборбитальной высоты, самолет отделяется и отправляется в космос со скоростью более 4000 км/ч.

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