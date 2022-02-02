Китай проектирует «космосамолет», способный доставить пассажира из Нью-Йорка в Лондон всего за час

В Китае разрабатывают сверхбыстрый космический самолет. Он сможет доставлять пассажиров в любую точку Земли, отправляясь в космос и возвращаясь назад.

Сообщается, что согласно задумке китайских ученых и инженеров, ракета под названием Tianxing I взлетает вертикально с прикрепленным к ней пассажирским самолетом меньшего размера. Когда она достигнет суборбитальной высоты, самолет отделяется и отправляется в космос со скоростью более 4000 км/ч.

Известно, что разработкой уникального «космосамолета» занимается пекинская компания Space Transportation. Она надеется провести пилотируемый полет в 2025 году.

Пока испытательные полеты проводились только с ракетой-носителем. В ходе тестов проверяли способность взлетать и успешно приземляться.

Позже разработают и сам самолет, который будет прикрепляться к ракете. Если проект будет реализован, то космический самолет сможет добраться из Нью-Йорка в Лондон примерно через час – гораздо быстрее, чем обычный самолет.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что SpaceX сегодня запустит сразу две ракеты в течение полутора часов.

Американская компания SpaceX намерена сегодня совершить два ракетных пуска в течение полутора часов. Если это произойдет, то SpaceX побьет свой рекорд двух пусков за 15 часов, установленный только в декабре прошлого года.

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