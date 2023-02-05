Telegram выпустил новое обновление: какие полезные функции добавили

Вышло первое в 2023 году обновление популярного мессенджера Telegram.
Об этом сообщили на сайте приложения.
Конструктор аватаров
Пользователи теперь могут легко превратить любые стикеры и анимированные эмодзи в профильную фотографию для личного аккаунта, группы или канала. Пользоваться анимированными эмодзи в конструкторе аватаров могут бесплатно все, в том числе те, кто не оформил подписку Telegram Premium.
Устанавливать или предлагать профильную фотографию своему контакту можно во время редактирования его профиля в Telegram.
Перевод чатов
Для Premium-пользователей добавили возможность автоматического перевода целых чатов, групп и каналов с иностранных языков на русский. Для этого нужно нажать на новую кнопку «Перевести» в верхней части экрана, после чего в появившемся меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку.
Каждому пользователю доступен перевод отдельных сообщений — для этого нужно выделить нужное сообщение и нажать кнопку «Перевести».
Категории эмодзи
В панели стикеров и эмодзи и в меню реакций и статусов появился поиск по категориям. С помощью долгого нажатия на эмодзи перед отправкой можно увидеть его в полном размере.
«Пользователям Telegram доступны более миллиона различных стикеров и эмодзи — но выбор подходящего варианта не должен превращаться в работу на полный день», ‒ сказано в сообщении.
Использование сети
Разработчики добавили в обновленный раздел «Использование сети» круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика приложением Telegram. Дополнительно доступна возможность изменения настройке автозагрузки в соответствии с тарифными планами вашего провайдера.
Автосохранение полученных медиа
Пользователь может выбрать типы чатов, медиа из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов. Также можно добавить исключения для отдельных чатов, чтобы происходило сохранение лишь необходимых фотографий и видео.
Вовсе не обязательно хранить все файлы на устройстве. Медиа и документы можно удалить из памяти устройства, а после и в любой момент вновь загрузить из облака Telegram.
Разрешения на отправку медиа
Администратор группы может разрешить или запретить участникам отправку 9 различных видов медиа (фотографии, голосовые сообщения и видеосообщения). Также можно полностью отключить текстовые сообщения в группе. Дополнительно пользователи могут создать сообщество, где, к примеру, можно обмениваться исключительно голосовыми сообщениями.
Годовая подписка
Доступна возможность оплаты подписки Telegram Premium на целый год вперёд со скидкой до 40%.
Выбор чатов в интерфейсе ботов
Разработчикам предоставили функцию встраивания в ботов кнопки для быстрого выбора групп, каналов или людей в соответствии с заданными критериями.
Вход с Apple и Google ID
Если пользователь вышел со своего аккаунта, то он может с легкостью войти обратно с помощью Apple или Google ID, не используя код из СМС. Если он установил пароль для двухэтапной аутентификации по-прежнему будет его запрашивать.
Новые наборы эмодзи и новые интерактивные эмодзи
Пользователей ждут 10 новых наборов эмодзи, которые посмотреть и добавить можно из нового раздела «Популярные эмодзи», отображающимся первым в панели эмодзи.
Также в новом обновлении появились новые интерактивные версии эмодзи, доступные всем пользователям в качестве реакций.
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