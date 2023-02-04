Как ускорить работу старого смартфона на системе Android

Есть такая тенденция: покупать каждые несколько лет новые смартфоны. С одной стороны, это правильно, потому что технологии постоянно развиваются, операционные системы и приложения меняются, функции прилагаются. Старые смартфоны не могут поддерживать все нововведения. Но что делать, если возможности купить новый телефон нет, а старый уже начал изрядно тормозить?

Ответы попробовали дать журналисты портала iTechUA.

В действительности не все так плохо. Есть несколько советов, как ускорить работу вашего устаревшего смартфона, не покупая новый.

Обновление

Всегда нужно помнить, что обновление системы это хорошо. Такое мнение ошибочно, потому что во-первых, обновления выходят не постоянно, а только в определенный срок (например, два года после выхода телефона), далее разработчики перестают поддерживать старые модели.

Во-вторых, обновления исправляют множество ошибок и уязвимостей. Это всегда помогает сделать смартфон немного быстрее и лучше. Поэтому никогда не пренебрегайте обновлениями, увидев, что оно доступно на вашем устройстве.

Память

Это еще одна огромная проблема многих пользователей. Человек покупает смартфон, спокойно им пользуется, потому что он же новый, а потом выходит, что закончилась память. Куда она делась? Все приложения при загрузке хранят кэш, который никому не нужен и его нужно чистить. Да и вообще смартфоны на системе Android часто забиваются разным мусором.

То же касается различных ненужных программ, которые люди загружают, а затем не пользуются и огромным количеством фото/видео. Нужно помнить, что для корректной и быстрой работы смартфона нужно, чтобы на нем было свободное место. Поэтому время от времени очищайте кэш с помощью встроенных или загруженных программ, просматривайте и удаляйте лишние приложения и чистите сделанные фото/видео. Бывает, что снимков несколько одинаковых, и они занимают много места.

Аккумулятор

Он играет также немаловажную роль в работе смартфона. В батарее есть тенденция со временем изнашиваться, поэтому приходится следить за ее состоянием и при необходимости заменять.

А вообще, если хотите, чтобы ваш аккумулятор работал дольше и без проблем, берегите его от слишком высоких и низких температур. Они очень отрицательно могут повлиять на дальнейшую работу.

Приложения

Если у вас открыто много программ одновременно, это перегружает оперативную память, что уменьшает производительность. Многие любят открывать различные приложения, в каждом понемногу посидеть и все. В результате куча программ работают на фоне, а нормально на всю мощность ни одна.

Просто нужно каждый раз после завершения работы закрывать приложение и только после этого открывать новое. Такая проблема не знакома тем, у кого новые смартфоны, но если устройству уже несколько лет, то приложения его очень перегружают.

Тема

В смартфонах на Андроиде можно выбирать и изменять темы. Они настолько разнообразны, что и выбрать порой тяжело. Если у вас старый телефон и уже немного тормозит, следует установить самую простую стандартную тему.

Все анимации, видео и т.д. очень нагружают систему и она не может функционировать так как раньше, хотя и смотрится это стильно.

Сброс к заводским настройкам

Если вы использовали все предыдущие способы, но ситуация не изменилась, остается сбросить смартфон до заводских настроек. Это всегда помогает, потому что система очищается и становится такой, как была в начале. Но прежде чем это сделать, нужно сохранить куда-нибудь в другое место или на облако все фото и видео, то же касается документов и важных файлов.

Не забудьте переписать контакты и пароли/логины. Они все сотрутся после сброса. Вообще телефон становится будто только из магазина, поэтому все нужно скопировать, чтобы не потерять и с легкостью восстановить.

Не стоит сразу волноваться и думать, что придется покупать новый смартфон, если старый начал тормозить. Можно воспользоваться этим перечнем правил, а некоторые вообще взять себе за привычку. Тогда ваше устройство будет хорошо работать долгие годы.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.