Терминатор отдыхает: мужчина превратил свой глаз в фонарик

Инженер и разработчик машинных прототипов из южной Калифорнии (США) Брайан Стэнли потерял из-за рака глаз, но он из-за этого не отчаялся и придумал интересное решение этой проблемы.

Так, он превратил свой глаз в своеобразный фонарик, что он назвал «Титановой лампой-черепом». По словам Брайана, благодаря этому приспособлению можно с легкостью читать в темноте, а сам гаджет может не нагреваться около 20 часов и работать достаточно долго благодаря хорошему аккумулятору.

Также «Курсор» сообщал, что разработан робот, который убивает тараканов с помощью лазера.