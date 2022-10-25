Терминатор отдыхает: мужчина превратил свой глаз в фонарик

20:35, Сегодня
Технологии
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Фото: pixabay.com

Приспособление позволяет с легкостью читать ночью.

Инженер и разработчик машинных прототипов из южной Калифорнии (США) Брайан Стэнли потерял из-за рака глаз, но он из-за этого не отчаялся и придумал интересное решение этой проблемы.

Так, он превратил свой глаз в своеобразный фонарик, что он назвал «Титановой лампой-черепом». По словам Брайана, благодаря этому приспособлению можно с легкостью читать в темноте, а сам гаджет может не нагреваться около 20 часов и работать достаточно долго благодаря хорошему аккумулятору.

@bsmachinist

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