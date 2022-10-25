Разработан робот, который убивает тараканов с помощью лазера

Исследователи из Университета Гериот-Ватта в Эдинбурге сконструировали робота на основе искусственного интеллекта, наученного убивать назойливых тараканов смертоносным лазером.

Об этом сообщает News Cientist.

Однако устройство было создано не только для мести насекомым, изобретатели машины считают, что аппарат может стать недорогой, экологически безопасной заменой токсическим инсектицидам.

Ученые рассказали, что устройство, состоящее из крохотного компьютера, двух камер и лазера мощностью 1600 милливаттов, использует «машинное зрение» для охоты на свою добычу.

До сих пор испытания были многообещающими, однако есть один существенный недостаток – устройство едва успевает за тараканами. Исследователи говорят, что многие элементы машины придется усовершенствовать. Следующие шаги заключаются в том, чтобы научить работа поражать конкретные части тела насекомых, в частности, их брюшка, чтобы обеспечить их гарантированное уничтожение.

Вариантов применения робота, как утверждают создатели машины, достаточно много.

«Курсор» писал ранее, что эксперты из Массачусетского технологического института создали робота, который занимается поиском пропавших вещей.

Еще мы писали, что роботы, которые в будущем будут поддерживать пожилых или одиноких, должны строить отношения с хозяином не как люди, а как собаки. В перспективе такую концепцию применят разработчики.