Эксперты пояснили, почему важно отключать мобильный интернет на смартфоне

При отсутствии необходимости интернет-подключения, особенно в ночное время, лучше выключать функцию «Передачи данных». Это существенно сэкономит заряд батареи телефона.

Ошибка некоторых владельцев телефонов в том, что они практически не выключают мобильный интернет на своих гаджетах. Оказалось, что это чревато определенными проблемами с телефоном.

Эксперты подробно пояснили, к каким последствиям может привести постоянно включенная функция «Передача данных», и неважно — это при включенном Wi-Fi, или ночью.

В первую очередь важно понимать, что активированный мобильный интернет – это один из мощных «поглотителей» зарядки телефона. Работа этой функции в постоянном режиме садит батарею намного быстрее, что не только грозит отключением телефона в самый неподходящий момент, но и расходует ресурс батареи.

Даже если телефоном не пользоваться и не получать уведомлений из социальных сетей, то все равно приложения постоянно обновляются при включенном мобильном интернете, а некоторые программы продолжают работать в фоновом режиме и обмениваются данными с сервером.

Часто владельцы телефонов удивляются быстрому расходованию трафика, особенно ночью, а он тратится на такие обновления приложений.

Эксперты рекомендуют, отключать и мобильный интернет и Wi-Fi, если в интернете нет необходимости в данный момент, особенно ночью.

Если есть возможность, то выберите Wi-Fi- подключение, чтобы не следить за израсходованным трафиком.

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