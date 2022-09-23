NASA озвучило новую дату запуска миссии Артемида-1 на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США стало на шаг ближе к проведению первого орбитального полета сверхтяжелой двухступенчатой ракеты Space Launch System с кораблём Orion в рамках миссии Artemis I.
Об этом сообщает портал TOneTO.
Отмечается, что на этой неделе ракета-носитель успешно прошла критически важный тест заправкой топливом. Благодаря этому велика вероятность, что повторная попытка запустить ее в космическое пространство состоится 27 сентября.
«Несмотря на то, что испытание заправки баков топливом было признано успешным, оно проходило не совсем гладко. Во время заправки баков вновь была зафиксирована утечка жидкого водорода. Однако в этот раз проблему удалось решить на месте путем нагрева быстроразъемного соединения, благодаря чему оно «село» плотнее и скорость утечки снизилась до приемлемого уровня», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, NASA 3 сентября планировало повторную попытку запуска программы Artemis. Однако, это вновь не удалось из-за определенной причины.
Миссия предварительно должна была стартовать в 21:17 по израильскому времени. Однако, ее отложили, потому что не смогли устранить утечку в оборудовании, передающую топливо в ракету.
Миссия под названием «Артемида» должна стать первым шагом к возвращению на Луну впервые после эры «Аполлона» в 1972 году. В ее рамках запланирована отправка беспилотной капсулы «Орион» в 1,5-месячное путешествие вокруг Луны для исследования вероятного влияния полета на здоровье человека.
В частности, ученые хотят убедиться, что теплозащитному экрану капсулы удастся выдерживать трения об атмосферу при возвращении на Землю. Если все пройдет по плану, то NASA запустит аналогичную миссию с астронавтами на борту, которая получит названием «Артемида-2». А вот финальная миссия, «Артемида-3», предполагает высадку американских астронавтов на поверхность Луны.
Ранее NASA впервые показало планету вне Солнечной системы, которую зафиксировал космический телескоп «Джеймс Уэбб».