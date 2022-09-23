NASA озвучило новую дату запуска миссии Артемида-1 на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США стало на шаг ближе к проведению первого орбитального полета сверхтяжелой двухступенчатой ракеты Space Launch System с кораблём Orion в рамках миссии Artemis I.

Об этом сообщает портал TOneTO.

Отмечается, что на этой неделе ракета-носитель успешно прошла критически важный тест заправкой топливом. Благодаря этому велика вероятность, что повторная попытка запустить ее в космическое пространство состоится 27 сентября.

«Несмотря на то, что испытание заправки баков топливом было признано успешным, оно проходило не совсем гладко. Во время заправки баков вновь была зафиксирована утечка жидкого водорода. Однако в этот раз проблему удалось решить на месте путем нагрева быстроразъемного соединения, благодаря чему оно «село» плотнее и скорость утечки снизилась до приемлемого уровня», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, NASA 3 сентября планировало повторную попытку запуска программы Artemis. Однако, это вновь не удалось из-за определенной причины.