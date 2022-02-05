Цена на биткоин начала расти после двух недель сильного падения

Биткойн достиг своего максимума за две недели, продолжив сильный рост после периода сильного падения.

Крупнейшая в мире криптовалюта достигла цены в 41 983 долларов, по сравнению с годовым минимумом в 32 950,72 доллара 24 января.

Об этом сообщает Reuters.

Цена на монету Ethereum выросла впервые с 21 января до уровня 3000 долларов.

Пятничный прирост 11% с лишним был самым большим однодневным приростом с середины июня и первым крупным взлетом после нескольких недель падения.

Это произошло одновременно с ралли американских акций: высокотехнологичный Nasdaq (.IXIC) завершил неделю с ростом, несмотря на сильную волатильность доходов, включая уверенный рост Amazon и разочаровывающие результаты Meta Platforms Inc (FB.O) от Facebook.

Эти синхронизированные движения показали, что биткоин стал гораздо более популярным активом, вызванным колебаниями аппетита к риску.

«Нынешняя паника и волатильность, связанные с биткоинами, основаны на фундаментальном непонимании его как класса активов», — сказал Эд Хинди, главный инвестиционный директор швейцарского хедж-фонда криптовалюты Tyr Capital.

«Когда оценки Nasdaq падают, заблуждающиеся институциональные инвесторы начинают массово ликвидировать позиции биткоинов, как если бы это были технологические акции».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Илон Маск рассказал, кто создал биткоин.

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