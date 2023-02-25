Цукерберг объявил о запуске искусственного интеллекта от Meta: что он умеет делать

Программа будет представлена в ближайшее время.

Марк Цукерберг, глава компании Meta, заявил о выпуске собственной языковой модели LLaMA, созданной на основе искусственного интеллекта.

Об этом он заявил на совей странице в Фейсбуке.

«Сегодня мы выпускаем новую современную большую языковую модель под названием LLaMA, которая поможет исследователям продвигать свою работу», — сообщил Цукерберг.

Согласно Марку Цукербергу, языковая модель LLaMA демонстрирует потенциал в создании текста, проведении разговоров, обобщении письменных материалов и решении более сложных задач, таких как математические теоремы или прогнозирование структуры белков.

«Meta привержена этой открытой модели исследований, и мы предоставим нашу новую модель доступной исследовательскому сообществу ИИ», — добавил он.

Компания также отметила, что необходимы дополнительные исследования для минимизации рисков, связанных с предвзятостью, токсичностью комментариев и галлюцинациями в больших языковых моделях.

Важно отметить, что доступ к языковой модели LLaMA будет предоставлен на индивидуальной основе для академических исследователей, правительственных и общественных организаций, а также исследовательских лабораторий по всему миру.

«Курсор» сообщал о том, что новая функция искусственного интеллекта стала вирусной в социальных сетях. Технологическая революция, начавшаяся с вычислительной техники и перешедшая к искусственному интеллекту и робототехнике, сейчас затрагивает все сферы человеческой жизни. Как развитие ИИ повлияет на то, что значит быть человеком, быть продуктивным и иметь свободу воли — это единственный вопрос, о котором думают все, как специалисты, так и обычные пользователи.