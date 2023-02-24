Новая функция искусственного интеллекта стала вирусной в социальных сетях

22:49, Сегодня
Технологии
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Фото: Pixabay

Интернет бурлит разговорами о совершенно новом фильтре для лица на базе искусственного интеллекта.

Технологическая революция, начавшаяся с вычислительной техники и перешедшая к искусственному интеллекту и робототехнике, сейчас затрагивает все сферы человеческой жизни.

Как развитие ИИ повлияет на то, что значит быть человеком, быть продуктивным и иметь свободу воли — это единственный вопрос, о котором думают все, как специалисты, так и обычные пользователи.

Постоянная озабоченность по поводу искусственного интеллекта также подпитывается следующей видеозаписью, которая в настоящее время стала вирусной и собрала более 1 миллиона просмотров. Так, видео, опубликованное в Twitter пользователем memo akten, демонстрирует фильтр, который меняет внешность пожилых людей на подростков. На самом деле практически невозможно отличить настоящее лицо от подделки, произведенной технологическим путем.

В разделе комментариев есть несколько подобных видео с людьми, которые попробовали этот фильтр:

Как и следовало ожидать, многие были шокированы этим поразительным фильтром.

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ТЭГИ:
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