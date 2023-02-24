Новая функция искусственного интеллекта стала вирусной в социальных сетях

Технологическая революция, начавшаяся с вычислительной техники и перешедшая к искусственному интеллекту и робототехнике, сейчас затрагивает все сферы человеческой жизни.
Как развитие ИИ повлияет на то, что значит быть человеком, быть продуктивным и иметь свободу воли — это единственный вопрос, о котором думают все, как специалисты, так и обычные пользователи.
Постоянная озабоченность по поводу искусственного интеллекта также подпитывается следующей видеозаписью, которая в настоящее время стала вирусной и собрала более 1 миллиона просмотров. Так, видео, опубликованное в Twitter пользователем memo akten, демонстрирует фильтр, который меняет внешность пожилых людей на подростков. На самом деле практически невозможно отличить настоящее лицо от подделки, произведенной технологическим путем.
В разделе комментариев есть несколько подобных видео с людьми, которые попробовали этот фильтр:
Как и следовало ожидать, многие были шокированы этим поразительным фильтром.