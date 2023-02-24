Новая функция искусственного интеллекта стала вирусной в социальных сетях

Интернет бурлит разговорами о совершенно новом фильтре для лица на базе искусственного интеллекта.

Технологическая революция, начавшаяся с вычислительной техники и перешедшая к искусственному интеллекту и робототехнике, сейчас затрагивает все сферы человеческой жизни.

Как развитие ИИ повлияет на то, что значит быть человеком, быть продуктивным и иметь свободу воли — это единственный вопрос, о котором думают все, как специалисты, так и обычные пользователи.

Постоянная озабоченность по поводу искусственного интеллекта также подпитывается следующей видеозаписью, которая в настоящее время стала вирусной и собрала более 1 миллиона просмотров. Так, видео, опубликованное в Twitter пользователем memo akten, демонстрирует фильтр, который меняет внешность пожилых людей на подростков. На самом деле практически невозможно отличить настоящее лицо от подделки, произведенной технологическим путем.

ICYMI over on tiktok AI is hitting hard on genx.

I've always said wrt AI, expect the unexpected, the future's gonna be weirder than anyone can imagine. Skynet is the last thing to be worried about.

This is the real #aiart #AIArtCommuity pic.twitter.com/FlwUrftR6o — memo akten ( @[email protected] ) (@memotv) February 23, 2023

В разделе комментариев есть несколько подобных видео с людьми, которые попробовали этот фильтр:

Как и следовало ожидать, многие были шокированы этим поразительным фильтром.