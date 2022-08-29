Цукерберг ответил Маску на идею чипирования людей

По словам основателя Meta Platforms, большинство людей не захотят иметь в своей голове чипы и быть подопытными.

Чипирование людей, которое планирует запустить основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, не удастся реализовать.

Такое мнение высказал основатель Facebook и Meta Platforms Марк Цукерберг, информирует портал Speka.

По словам Цукерберга, большинство людей не захотят иметь в своей голове чипы и быть подопытными.

В то же время, по его мнению, за лет десять компании Neuralink, которая и занимается разработкой этих чипов и их установкой, может все же удаться достичь успехов.

Основатель Meta Platforms напомнил, что его компания также занимается разработкой нейроинтерфейса, при этом разработки двух компаний отличаются – так, в Neuralink работают над налаживанием прямого информационного обмена между компьютером и человеческим мозгом.

Как сообщал Курсор, в декабре 2021 года Илон Маск заявил, что его технологичная компания по мозговому интерфейсу под названием Neuralink надеется начать имплантировать свои микрочипы людям в 2022 году. Они помогут людям с проблемами со здоровьем и травмами.