Цукерберг ответил Маску на идею чипирования людей

Чипирование людей, которое планирует запустить основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, не удастся реализовать.
Такое мнение высказал основатель Facebook и Meta Platforms Марк Цукерберг, информирует портал Speka.
По словам Цукерберга, большинство людей не захотят иметь в своей голове чипы и быть подопытными.
В то же время, по его мнению, за лет десять компании Neuralink, которая и занимается разработкой этих чипов и их установкой, может все же удаться достичь успехов.
Основатель Meta Platforms напомнил, что его компания также занимается разработкой нейроинтерфейса, при этом разработки двух компаний отличаются – так, в Neuralink работают над налаживанием прямого информационного обмена между компьютером и человеческим мозгом.
Как сообщал Курсор, в декабре 2021 года Илон Маск заявил, что его технологичная компания по мозговому интерфейсу под названием Neuralink надеется начать имплантировать свои микрочипы людям в 2022 году. Они помогут людям с проблемами со здоровьем и травмами.
Neuralink разрабатывает чип, который будет имплантироваться в мозг людей. Там он одновременно будет записывать и стимулировать мозговую деятельность. Устройство предназначено для медицинских применений, таких как помощь при серьезных травмах спинного мозга и неврологических расстройствах.
Маск уверяет, что стандарты Neuralink по имплантации устройства значительно выше, чем требует Управление продовольствия и медикаментов США.
Также Курсор информировал о том, что американская корпорация Meta Platforms представит новое поколение очков виртуальной реальности уже в октябре. Об этом сообщил генеральный директор компании Марк Цукерберг.
«У нашего нового устройства, которое выйдет в октябре, есть несколько интересных функций — теперь пользователи смогут иметь зрительный контакт, общаясь в виртуальной реальности», — рассказал Цукерберг.