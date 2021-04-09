Twitter ведет переговоры о покупке крупной социальной сети

Социальная сеть Twitter в последние месяцы вела переговоры о приобретении социальной сети Сlubhouse.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По сообщениям СМИ, стороны обсудили стоимость компании в районе 4 млрд долларов. Однако переговоры уже велись. Почему обсуждения возможной сделки прекратились, журналисты не знают. Возможно, стороны не договорились о цене.

Twitter отказался комментировать информацию, а Clubhouse не ответил на запрос агентства.

Напомним, что Clubhouse — это молодая социальная сеть, которая была запущена в конце прошлого года. Общение в ней происходит в аудио-чатах. Вы можете стать участником чата, пригласив пользователя социальной сети. Другой вариант — дождаться вашей очереди для регистрации.

Стало известно, что Clubhouse и платежная служба Stripe работают над созданием системы прямых денежных переводов между пользователями услуги.

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