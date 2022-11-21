У беспроводных наушников AirPods нашли скрытую полезную функцию

Новое исследование ученых показало, что наушники AirPods от компании Apple могут стать бюджетной альтернативой слуховым аппаратам.

Результаты эксперимента подробно описаны в статье для журнала iScience.

В научной публикации говорится, что «яблочный» гаджет способен улучшать слух пользователей при повреждении ушных каналов. Исследователи по-новому взглянули на функцию Live Listen в AirPods, которая, скорее всего, малоизвестна большинству пользователей. Она позволяет слышать собеседника в шумной обстановке, или если он говорит в другом конце помещения.

В нескольких экспериментах исследователи сравнили базовые слуховые аппараты за 1500 долларов и модели премиум-класса за 10 000 долларов, AirPods 2 и AirPods Pro, элитную версию наушников с функцией шумоподавления. 21 человек с разными уровнями потери слуха проверил каждое из четырех устройств.

В итоге AirPods Pro работали почти так же, как обычные слуховые аппараты в тихой обстановке и немного уступали моделям премиум-класса.

AirPods 2 показали себя хуже, но все же помогали испытуемым слышать более четко, чем без слуховых аппаратов.

В шумной среде AirPods Pro работали сравнимо со слуховыми аппаратами премиум-класса, но только тогда, когда шум доносился сбоку.

Когда шум доносился спереди, они вместе с AirPods 2 не смогли улучшить слух участников.

В США AirPods 2 продаются в розницу по цене 129 долларов, а AirPods Pro – по 249 долларов. Слуховые аппараты гораздо дороже. Ученые считают, что их научная работа может подтолкнуть производителей к внедрению в наушники функций для людей с потерей слуха.

«Курсор» писал ранее, что на устройствах Apple обнаружена серьезная брешь в системе безопасности.