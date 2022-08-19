На устройствах Apple обнаружена серьезная брешь в системе безопасности

Apple заявила об уязвимости в системе безопасности iPhone, iPad и Mac.

Технологический гигант Apple сообщил о серьезных уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и компьютеров Mac, которые потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над этими устройствами, сообщает Associated Press.

Американская компания заявила, что ей «известно об отчете о том, что эта проблема могла активно использоваться».

На этой неделе Apple выпустила два отчета о безопасности по этой проблеме, хотя они не получили широкого внимания за пределами технических изданий.

Эксперты по безопасности посоветовали пользователям обновить уязвимые устройства:

iPhone 6S и более поздние модели;

несколько моделей iPad, в том числе 5-го поколения;

все модели iPad Pro и iPad Air 2;

компьютеры Mac под управлением MacOS Monterey.

Сообщается, что эта проблема затрагивает и некоторые модели iPod.

Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре правительства Америки выпустило практически аналогичное предостережение. В заявлении говорится, что хакеры, используя одну из уязвимостей, могут получить контроль над устройством пользователя.

Поэтому ПО на устройствах вышеуказанных моделей необходимо обновить как можно скорее.

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