У iPhone 15 выявили новую проблему - не только нагреваются, но и вздуваются

История с перегревом титановых iPhone 15 продолжает развиваться. Оказывается, что выявленные ранее проблемы с перегревом могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто горячий корпус.

Об этом пишет пользователи на reddit.com.

Первые владельцы iPhone 15 Pro обнаружили, что через несколько дней использования чехол перестает надежно прилегать к смартфону. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что аккумулятор начинает выпячивать дисплей и деформировать корпус устройства. По всей видимости, высокие температуры приводят к расширению аккумулятора смартфона, и этот дефект может потенциально привести к возгоранию и даже взрыву. На данный момент, сложно сказать, насколько распространена данная проблема.

Эксперты подчеркивают, что если вы столкнулись с подобной проблемой на своем устройстве (и не только на iPhone), вам ни в коем случае не следует пытаться решить ее самостоятельно. Единственным правильным действием является немедленное выключение устройства и обращение в сервисный центр.

Сегодня можно утверждать, что у титановых iPhone 15 Pro существуют серьезные проблемы с перегревом. И это происходит не только во время активного использования или зарядки устройства. Некоторые пользователи замечают, что их телефоны перегреваются даже в режиме ожидания.

Одной из предполагаемых причин перегрева указывается использование титанового корпуса в iPhone 15, который, как оказалось, негативно сказывается на теплоотдаче. Apple представляла титановый корпус как ключевое преимущество новой линейки iPhone, описывая его как "тот же материал, что используется в космических кораблях для полетов на Марс".

"Курсор" писал ранее, что первые владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max выявили в нем существенный недостаток. Они жалуются, что "титановые" айфоны слишком сильно нагреваются – до 50 градусов и выше. Их буквально сложно удержать в руках.