Первые владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max выявили в нем существенный недостаток. Они жалуются , что "титановые" айфоны слишком сильно нагреваются – до 50 градусов и выше. Их буквально сложно удержать в руках.

Об этом пишет Telegraph.

Этот недостаток проявляется не только во время активного использования или зарядки, но и в покое, когда телефоны просто лежат без дела.

Жалобы на это явление начали появляться на официальных форумах Apple и в социальных сетях Reddit и Twitter, после чего они привлекли внимание мировых СМИ.

Аналитик сферы поставок Apple, Минг-Чи Куо, считает одной из возможных причин этой проблемы использование титанового корпуса для новых iPhone. Он утверждает, что титан оказывает негативное воздействие на тепловую эффективность устройств. Apple превратила титановый корпус в ключевое преимущество нового поколения iPhone, рекламируя его как "сплав, который применяют в космических кораблях для полетов на Марс".

Также возможно, что дизайнеры Apple, стремясь уменьшить вес Pro-моделей, пошли на "некоторые компромиссы в тепловой конструкции", отмечают специалисты.

Поддержка Apple направляет клиентов, жалующихся на перегрев, на старую статью о том, как правильно обращаться с горячим iPhone. В ней рассказывается, что перегрев может возникнуть при беспроводной зарядке, стриминге видео в высоком разрешении, играх и восстановлении из резервной копии.

Согласно мнению Минг-Чи Куо, Apple, скорее всего, исправит эту проблему с помощью обновления iOS. Однако это, возможно, потребует некоторого снижения производительности чипа A17 Pro.

Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, почему нужно регулярно снимать чехол со смартфона.

Ранее мы писали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства. Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.