Ученые хотят возродить на Земле вымерших мантов и додо

Научные исследователи начали работу над возрождением вымерших видов животных с целью заселения их на их исторические места обитания. В первую очередь они собираются вернуть на Землю мамонтов, тасманийских тигров и додо — животных, которые вымерли менее 100 лет назад.

Об этом пишет «SYFY«.

Ученые уже изучили процесс восстановления доисторических слонов и тигров, но возрождение птиц оказывается гораздо более сложным. Это связано с тем, что процесс изменения генетической структуры происходит на очень раннем этапе развития яйца и очень трудно отслеживается. Одна из компаний, занимающихся восстановлением вымерших видов животных — Colossal Biosciences. Она занимается разработкой методов возрождения вымерших видов, включая мамонтов.

Так, в 2021 году Джордж Черч и Бен Ламм создали стартап, который занимается ликвидацией вымирания и возрождением утраченных видов. Компания Colossal Biosciences проводит несколько проектов, включая возрождение шерстистого мамонта, который находится в разработке уже два года. В 2022 году было объявлено о партнерстве с TIGRR для восстановления тасманийского тигра. Эти виды животных были млекопитающими, что облегчает работу ученых. Компания планирует вывести первых гибридных мамонтов до 2028 года и возродить дронта (птицу додо) еще раньше. Однако, восстановление птицы додо является новым вызовом для ученых, и процесс еще не был действенно опробован.

Компания получила грант в $150 миллионов от Фонда инновационных технологий США и других партнеров в 2023 году. Эти средства пойдут на развитие уже существующих проектов и один новый — возрождение дронта. Кроме того, перед возрождением животных необходимо подготовить зоны для их обитания, например, на острове Маврикий в Индийском океане. Компания также должна защитить возрожденные виды от повторного истребления, которое, как считается, было причиной их вымирания в прошлом.

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