Израильские ученые пытаются вернуть тюленя-монаха на побережье

Специалисты рассказали, что нужно для возвращения животного, находящегося под угрозой исчезновения.

Израильские ученые в рамках нового исследования установили, что побережье нашей страны может быть потенциальным местом обитания для редких средиземноморских тюленей-монахов, когда-то распространенных в этом регионе.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Известно, что еще в 2010 году экземпляр этого вида впервые заметили у берегов Израиля после полувекового отсутствия. С того времени тюлени появлялись в этом районе около 100 раз, что породило в исследователях мысли о том, как можно вернуть этих уникальных животных в прибрежную экосистему страны.

Израильская экологическая группа установила, что сейчас возле побережья мало пещер, подходящих для тюленей в качестве среды обитания. Это обусловлено обвалами горных пород, наводнениями, вызванными повышением уровня моря, и ростом туризма.

Ученые установили, что животным, прибивающимся к берегам Израиле, порой удается находить пещеры, которые подходят для непродолжительного отдыха, но о длительном пребывании речи не идет. По их мнению, для стимуляции тюленей к созданию постоянной популяции в регионе необходимо восстановить две существующие крупные пещеры.

Отметим, что тюлень-монах, также известный как белобрюхий тюлень или средиземноморский тюлень-монах, является представителем рода тюлени-монахи (Monachus) из семейства Настоящие тюлени (Phocidae). Сейчас эти животные находятся под угрозой исчезновения.

Они ведут скрытную оседлую жизнь вдали от освоенных человеком мест, селятся небольшими группами-колониями на островах и скалистых побережьях. Эти существа укрываются в пещерах, где есть подводные входы, просторные залы и участки суши, пригодные для отдыха и воспитания потомства.

Ранее мы рассказывали, что израильские ученые открыли новое семейство змей.

Также «Курсор» сообщал, что на Мадагаскаре нашли птицу, которая считалась вымершей.