Ученые из NASA назвали главную угрозу для человечества

Главная угроза для мира и человечества — не в космосе, как думают многие. Она находится на нашей планете — это вулканы.

Специалисты из NASA считают, что самой большой угрозой человечеству являются не астероиды и даже не глобальное потепление – на нашей планете уже скрыта огромная опасность. Это супервулканы, извержение которых может привести к серьезнейшим последствиям, говорят ученые.

По оценкам специалистов, всего на Земле около двадцати супервулканов. Все они спят, но предсказать их извержения может быть довольно трудно. Извержение может привести к вулканической зиме. Это явление, когда из-за загрязнения атмосферы климат становится более холодным.

Похолодание и загрязнения воздуха приведет к гибели миллионов людей, считают ученые.

На некоторых супервулканах проводятся профилактические работы. Например, специалисты охлаждают вулканы с помощью воды. Но ученые полагают, что такие меры могут быть напрасными – извержения могут случаться внезапно.

Последнее извержение супервулкана на Земле было примерно 27 тысяч лет назад. Вероятность того, что это повторится крайне мала, но последствия могут быть катастрофическими.

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