Perseverance нашел на поверхности Марса чужеродный объект

На одном из фото отчетливо виден инопланетный объект, не характерный для Марса. Он выглядит как недоеденное спагетти или небольшой клубок веревки.

Несколько дней назад марсоход НАСА Perseverance передал на Землю новые фотографии Марса. На одном из них отчетливо виден инопланетный объект, не характерный для красной планеты. Он выглядит как недоеденное спагетти или небольшой клубок веревки.

Интересный снимок был сделан фронтальной камерой марсохода Perseverance. Он используется для изучения местного ландшафта. Эксперты также используют эту камеру для отбора объектов для дальнейших исследований.

Вполне вероятно, что клубок веревок, наблюдаемый на поверхности красной планеты, появился в результате посадки марсохода Perseverance. Следует отметить, что некоторое время назад аппарат неоднократно находил с разбросанными вокруг него частями оборудования во время посадки.

Марсоход Perseverance высадился на поверхность Красной планеты в конце февраля 2021 года. Приземление было очень драматичным. Марсоход был спущен на Марс с помощью специальной спускаемой ступени. Затем он отлетел на безопасное расстояние, чтобы разбиться, не повредив при этом Perseverance. При этом обломки посадочного аппарата могли быть разбросаны на большой площади поверхности красной планеты.

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