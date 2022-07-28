Ученые нашли самое «комфортное» место для строительства баз на Луне

На спутнике найдены пещеры, в которых температура всегда приблизительно одинаковая и приемлемая для человека.

Ученые и исследователи НАСА выявили на Луне провалы, которые могут служить для строительства лунных баз. Это место они посчитали оптимальным, поскольку там всегда держится комфортная температура около 17 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает пресс-служба НАСА.

Такие пещеры могли бы обеспечить определенную защиту от космических лучей, солнечной радиации и микрометеоритов, объяснили ученые.

Исследователи напомнили, что обычно поверхность Луны днем разогревается до 127 градусов Цельсия, а ночью температура опускается до минус 173 градусов Цельсия. Таких перепадов человеческий организм не может выдержать, а вот обитать при том климате, который в пещерах, живые организмы вполне могут, уверены эксперты.

Ученые выяснили, что всего на спутнике Земли есть около 16 провалов, которые являются обрушившимися лавовыми трубами, они впервые были зафиксированы в 2009 году. Их диаметр составляет от 15 до 150 метров и, преимущественно, они находятся в лунных морях.

«Курсор» писал ранее, что два крупных астероида, размерами с многоэтажный дом, будут пролетать мимо нашей планеты в конце этой недели. Согласно данным NASA, сближения прогнозируются в пятницу и субботу, 29 и 30 июля.