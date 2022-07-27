К Земле приближаются два крупных астероида

Два крупных космических объекта пролетят вблизи нашей планеты уже в конце текущей недели.

Два крупных астероида, размерами с многоэтажный дом, будут пролетать мимо нашей планеты в конце этой недели. Согласно данным NASA, сближения прогнозируются в пятницу и субботу, 29 и 30 июля.

Об этом сообщает NASA.

По словам экспертов, диаметр одного астероида, который получил обозначение 2016 CZ31, составляет 122 метра. Этот космический объект должен пролететь на расстоянии 2,8 млн км от Земли. Второй космический объект, превышающий размеры первого астероида — 283 метра, будет пролетать на расстоянии 6,9 млн км от Земли.

Астрономы отмечают, что это расстояние кажется просто огромным, но в масштабах нашей Вселенной это намного ближе, чем можно представить. Эксперты заявили, что какая-либо опасность отсутствует, потому что во время сближения космические объекты упадут на Землю.

Объект 2016 CZ31 будет двигаться со скоростью 55,5 тыс км/ч в момент сближения с нашей планетой. При этом, это приблизительно в 17 раз быстрее, чем пуля, которую выпустили из ружья.

Согласно данным NASA, на сегодняшний день у астрономов имеются данные о 29 тысячах околоземных объектов. Некоторые из этих объектов относят к разряду потенциально опасных для нашей планеты. Однако, пока что нет предпосылок, что какой-то из этих объектов в течение ближайших столетий может столкнуться с Землей.

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