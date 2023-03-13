Ученые научились создавать энергию из воздуха

Ученым удалось создать электроэнергию из воздуха. Это стало возможным благодаря специальному ферменту.

Об этом сообщает LiveScience.

Отмечается, что когда ученые исследовали бактерии Mycobacterium smegmatis, которые родственны тем, что вызывают туберкулез и проказу, они обнаружили фермент под названием Huc. Он используется бактерией для получения энергии из атмосферного водорода, что позволяет бактериям выживать в экстремальных средах.

В свою очередь микробиолог из Университета Монаша в Австралии Рис Гринтер предположил, что именно благодаря этому ферменту Huc можно получать электроэнергию и для нужд человечества. В частности, для питания таких приборов, как биометрические датчики, мониторы окружающей среды, цифровые часы, калькуляторы, портативные компьютеры и даже авто.

Ученые также обнаружили, что в зависимости от концентрации водорода Huc может выдавать большее или меньшее количество электрического тока.

Как сообщал Курсор, исследователи из Оксфордского университета заявили, что переход планеты на возобновляемые источники энергии помогут сэкономить до 12 трлн долларов к 2050 году.

Американские ученые отмечают, что темпы глобального потепления весьма серьезны и человечеству стоит уже начать принимать необходимые меры, чтобы сохранить свой дом. За нежелание отказываться от нефти, угля и газа из-за сложной переориентации на зеленую энергетику, люди могут потом заплатить большую цену.

Но исследователи подчеркивают, что такой переход будет целесообразным не только с точки зрения климата, но и экономики. И быстрый переход к более чистым источникам энергии обойдется не так дорого, как многие представляют.

Курсор писал ранее, что в возобновляемую энергетику Иерусалима инвестируют 90 миллионов шекелей.