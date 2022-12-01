Ученые обнаружили в метеорите два ранее неизвестных минерала

Эти минералы могут содержать важные сведения о том, как образуются астероиды и понять процессы, которые происходят в космосе.

Ученые обнаружили два минерала, которые никогда ранее не встречались на Земле. Их выявили внутри массивного метеорита, который приземлился в Сомали.

Об этом сообщает Live Science.

Как рассказывает издание, два совершенно новых минерала, с которыми ученые раньше не сталкивались, были обнаружены внутри одного массивного метеорита Эль-Али.

Вес этого небесного тела составляет около 17 тонн, сообщают ученые. Эксперты назвали минералы Элилатом в честь метеорита и Элкинстантонитом в честь Линди Элкинс-Тантон, директора Межпланетной инициативы Университета штата Аризона и главной исследовательницы будущей миссии NASA Психея.

Исследователи классифицировали Эль Али как сложный метеорит Iron IAB — тип, состоящий из метеоритного железа с крошечными кусочками силикатов. Эксперты также планируют продолжить изучение метеоритов, чтобы понять, в каких условиях формировался сам астероид.

Курсор также сообщал, что NASA обеспокоено космической программой Китая. Представитель МИД Китая заявил, что «США постоянно проводят клеветническую кампанию против наших нормальных и разумных космических усилий».

Напомним о том, что NASA хочет создать ядерную энергосистему на Луне.