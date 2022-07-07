Битва за Луну: NASA обеспокоено космической программой Китая

Представитель МИД Китая заявил, что «США постоянно проводят клеветническую кампанию против наших нормальных и разумных космических усилий».

Китай отверг как безответственную клевету предупреждение главы NASA о том, что Китай может «захватить» Луну в рамках военной программы, заявив, что он всегда призывал к созданию сообщества наций в космосе.

За последнее десятилетие Китай ускорил темпы своей космической программы, уделяя особое внимание исследованию Луны. Китай совершил свою первую беспилотную посадку на Луну в 2013 году и рассчитывает запустить ракеты, достаточно мощные, чтобы отправить астронавтов на Луну к концу этого десятилетия.

«Мы должны быть очень обеспокоены тем, что Китай высаживается на Луну и говорит: «Теперь она наша, и вы держитесь подальше», — сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Глава космического агентства США заявил, что космическая программа Китая носит военный характер и что Китай украл идеи и технологии у других.

«Это не первый случай, когда глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства игнорирует факты и безответственно отзывается о Китае. Американская сторона постоянно проводит клеветническую кампанию против нормальных и разумных космических усилий Китая. КНР решительно выступает против таких безответственных замечаний», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

По его словам, Китай всегда выступал за построение общего будущего человечества в космическом пространстве и выступал против его вепонизации и любой гонки вооружений в космосе.

NASA в рамках своей программы Artemis планирует отправить пилотируемую миссию на орбиту Луны в 2024 году и совершить посадку с экипажем возле южного полюса Луны к 2025 году.

Китай планирует беспилотные миссии к южному полюсу Луны в этом десятилетии.

Ранее Курсор писал, что NASA потеряло связь с мини-спутником, направляющимся к Луне. 25-килограммовый спутник потерял связь с инженерами 4 июля вскоре после ухода с орбиты Земли. С тех пор его не могут «найти».

Кроме этого, ученые NASA могут заразить биосферу Земли марсианскими микробами. Многие ученые обеспокоены рисками доставить на нашу планету опасные микроорганизмы с поверхности Марса. Ожидается доставка проб грунта «красной планеты» к 2031 году.

Наша редакция сообщала, что NASA хочет создать ядерную энергосистему на Луне.