Ученые предложили новый метод очищения воды от токсинов

Разрушение вредных веществ в питьевой воде достигается за счет применения ультрафиолетового излучения и водородного газа.

Ученые предложили новый низкозатратный метод расщепления «химикатов», которые обычно загрязняют воду и угрожают здоровью.

Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи из Северо-Западного университета предложили способ разложения некоторых химикатов в неожиданно мягких условиях. После них ученые из Калифорнийского университета предложили альтернативный метод ускоренного разрушения химических веществ в воде.

Этот метод основан на применении ультрафиолетового излучения и водородного газа для разрушения вредных веществ в питьевой воде.

Вредные химические вещества в воде прозвали «вечными химикатами» за то, что они сохраняются в окружающей среде в тревожно высоких концентрациях и вызывают проблемы со здоровьем, в частности рак печени.

«Преимущество нашей технологии в том, что она очень устойчива», — говорит химик Хайчжоу Лю из Калифорнийского университета в Риверсайде, один из авторов, разработавших новый запатентованный процесс, который при этом не производит никаких нежелательных побочных продуктов.

Первый этап очистки включает в себя удаление материала из ресурсов окружающей среды, например, путем фильтрации питьевой воды. А второй, более сложный шаг — это утилизация концентрированных химических веществ.

Вот здесь-то и приходит на помощь новая разработка ученых. При пропускании газообразного водорода (H2) через загрязненную воду для ионизации молекул воды (H2O) образуются реактивные виды, которые атакуют прочные связи, удерживающие химические вещества.

Облучение воды высокоэнергетическим ультрафиолетом с короткой длиной волны также помогает ускорить эти химические реакции. Пока метод протестирован на небольших объемах (0,5 литра) водопроводной воды. Но результаты получены потрясающие — ученые добились быстрого и практически полного разложения «химикатов» в тестовых партиях. Но метод все еще нуждается в оптимизации, поскольку даже при едва различимых остаточных уровнях (менее 5%) химические вещества, по мнению органов здравоохранения, все еще слишком опасны.

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