Эксперты рассказали, сколько воды нужно пить ежедневно

Это открытие может позитивно повлиять на будущие исследования.

Исследователи из Абердинского университета опровергли гипотезу, согласно которой людям нужно употреблять по восемь стаканов воды или примерно два литра ежедневно.

Об этом сообщает ВВС.

Помимо всего прочего, актуальность исследования ученые объясняют тем, что за чистую питьевую воду приходится платить.

«Если человек в среднем пьет на 0,5 литра больше, чем нужно, одна Великобритания потребляет 20 миллионов литров лишней воды ежедневно. За это приходится платить», – утверждают они.

К исследованию привлекли 5,6 тысячи человек в возрасте от восьми дней до 96 лет из 23 стран. Эксперты следили за их ежедневными привычками и каждый день давали им пить воду с дейтерием – изотопом водорода.

Он является безвредным и присутствует в человеческом теле. Скорость выведения излишнего дейтерия помогла ученым изучить оборот воды в организме.

Оказалось, что индивиду нужно пить примерно 3,6 литра воды в день. Одновременно с этим около 50% этого объема поступает в организм вместе с едой. В силу этого большинству людей будет достаточно 1,5-1,8 литра. Ученые считают, что их открытие поможет лучше прогнозировать будущие потребности людей в воде.

Ранее медики рассказали, кому необходимо пить натощак воду с лимоном.

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Помимо этого специалисты считают, что люди пьют воду, которую ранее употребляли десятки других индивидов.