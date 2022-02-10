Ученые предупредили об угрозе массового вымирания на Земле

На Земле вот-вот начнется шестая волна массового вымирания.
Об этом рассказал профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих, передает Daily Mail.
По его словам, наводнения, засухи, пожары и другие природные явления могут нанести планете ущерб, сравнимый с мощным извержением вулкана или падением астероида.
Эрлих указал, что мировые специалисты спорят о причинах предыдущих пяти массовых вымираний. При этом очевидно, что человечество оказалось на краю очередной разрушительной катастрофы.
Специалист напомнил, что ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы заявили, что в ближайшие 10 лет Земля столкнется с самым массовым вымиранием животных со времен исчезновения динозавров. На грани исчезновения может оказаться миллион представителей флоры и фауны. Он согласен с этим предположением и считает, что Земле уже не избежать проблем.
Кроме того, Курсор сообщал, что ученые смоделировали ядро землеподобной планеты, чтобы выяснить, может ли она быть пригодна для колонизации.
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