Ученые смоделировали ядро землеподобной планеты, чтобы выяснить, может ли она быть пригодна для колонизации

Главное для исследователей было измерить мощность ее магнитного поля.

Ученые из Ливермоской национальной лаборатории смоделировали условия, которые, как предполагается существуют внутри больших планет, по своим свойствам, напоминающим Землю.

Об этом сообщает phys.org.

Во время своего исследования эксперты использовали самые мощные лазеры, а также образцы материалов, которые содержат железо. Как оказалось, такие планеты имеют магнитосферы высокой мощности, которые не исчезают в течение десятков миллиардов лет. Они могут ограждать планеты от различных частиц, в том числя и заряженных радиацией.

Таких планет на самом деле очень много. Всего кандидатов в экзопланеты около 10 тысяч. Весомая доля – именно так называемые «суперземли». Они по своим свойствам напоминают нашу планету, но больше ее в несколько раз.

Как рассказал один из авторов исследования физик Рик Краус, с помощью так называемой магнитной «динамо-машины» будет обеспечена достаточная защита от радиации.

Ранее Курсор сообщал, что ученые обнаружили в нашей галактике космического паразита.

Кроме того, мы писали, что ученые нашли уникальный экзоспутник, на котором может существовать жизнь.

Еще напомним, что ученые показали гигантский пузырь, который отвечает за формирование звезд во Вселенной.

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