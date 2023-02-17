Ученые превращают мертвых птиц в дроны, которые могут шпионить за людьми

Ученые нашли способ превратить чучело мертвых птиц в дронов, которые можно использовать в шпионских целях, сообщает New Scientist.

Исследователи, разработавшие похожие на птиц дроны, заявили, что однажды их можно будет использовать для получения «бесшовного и естественного» взгляда на дикую природу или использовать для незаметного шпионажа за людьми, согласно их докладу, представленному в Американском институте аэронавтики и Форуме космонавтики SciTech.

В ходе исследования ученые объединили таксидермические части птиц и искусственные механизмы дронов, чтобы более точно воссоздать некоторые общие черты и движения птиц. По словам инженера, работающего над проектом, эти дроны в основном представляют собой мини-летательные аппараты с дистанционным управлением, которые можно использовать для наблюдения за людьми и животными на расстоянии.

Они также провели два летных испытания с использованием дронов, похожих на птиц, в том числе одного, похожего на настоящего фазана. New Scientist также поделился видео пробного запуска в своем аккаунте на YouTube.

«Вместо того, чтобы использовать искусственные материалы для создания дронов, мы можем использовать мертвых птиц и переделать их в дроны», — сказал доктор Мостафа Хассаналиан, адъюнкт-профессор машиностроения в Технологическом институте Нью-Мексико.

Основное внимание в исследовании уделяется выяснению того, как летучие дроны могут помочь экспертам в изучении дикой природы и могут использоваться для отслеживания вырубки лесов и браконьеров.

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