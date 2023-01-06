Ученые протестировали вакцину, способную нейтрализовать раковые клетки

Эффективность разработок ученых успешно протестирована на мышах. Теперь будут проводиться исследования, чтобы выяснить, как вакцина работает на людях.

Новое исследование по разработке лекарства, способного не только победить раковые опухоли, но и защитить от их образования, показало отличные результаты.

Об этом сообщает Medical Daily.

Ученые проводили эксперименты на базе лаборатории Халида Шаха в Brigham and Women’s Hospital Гарвардской медицинской школы. Авторы пытались разработать вакцину, которая должна не просто справиться с существующими раковыми клетками, но и обеспечить стойкий иммунитет от этого заболевания.

Исследователи анализировали не инактивированные, а терапевтические раковые клетки. Поскольку именно живые клетки способны отслеживать опухоли и настраиваться конкретно на них.

Эффект от применения терапевтических раковых клеток был оценен на мышах, когда проводилось удаление у них глиобластомы. Этот тип опухоли считается самым быстрорастущим в центральной нервной системе.

Оказалось, что созданные врачами клетки не только уничтожают раковые образования, но иформируют долгосрочный иммунитет. Команда исследователей считает это «многообещающей клеточной иммунотерапией солидных опухолей».

Ученым удалось сделать невозможное — взять раковые клетки и превратить их самих в убийцу рака и вакцину. Теперь они проведут еще ряд исследований и определят, как вакцина работает на людях.

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