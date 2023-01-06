Ученые протестировали вакцину, способную нейтрализовать раковые клетки

Новое исследование по разработке лекарства, способного не только победить раковые опухоли, но и защитить от их образования, показало отличные результаты.
Об этом сообщает Medical Daily.
Ученые проводили эксперименты на базе лаборатории Халида Шаха в Brigham and Women’s Hospital Гарвардской медицинской школы. Авторы пытались разработать вакцину, которая должна не просто справиться с существующими раковыми клетками, но и обеспечить стойкий иммунитет от этого заболевания.
Исследователи анализировали не инактивированные, а терапевтические раковые клетки. Поскольку именно живые клетки способны отслеживать опухоли и настраиваться конкретно на них.
Эффект от применения терапевтических раковых клеток был оценен на мышах, когда проводилось удаление у них глиобластомы. Этот тип опухоли считается самым быстрорастущим в центральной нервной системе.
Оказалось, что созданные врачами клетки не только уничтожают раковые образования, но иформируют долгосрочный иммунитет. Команда исследователей считает это «многообещающей клеточной иммунотерапией солидных опухолей».
Ученым удалось сделать невозможное — взять раковые клетки и превратить их самих в убийцу рака и вакцину. Теперь они проведут еще ряд исследований и определят, как вакцина работает на людях.
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