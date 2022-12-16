Эксперты назвали три признака рака, которые проявляются утром

Медики рекомендуют быть внимательными к своему организму утром, это поможет обнаружить необычные сигналы, которые подает тело.

Об этом Express.

Усталость

Эксперты независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK сообщают, что люди, больные раком, часто сталкиваются с усталостью уже в первые часы дня. Этот симптом – результат деятельности раковых клеток, которые истощают организм и воруют запасы питательных веществ для роста и развития. Так энергии не хватает для восстановления тела, так что утром вы просыпаетесь уже уставшими.

Исследователи онкологического центра отмечают, что такой симптом характерен для всех вдов рака, однако больше всего он выражен при раке крови. Это заболевание происходит из костного мозга, отвечающего за производство эритроцитов, переносящих кислород в различные части тела.

Тошнота

Такой симптом характерен для людей, имеющих опухоли головного мозга, печени или желудочно-кишечного тракта. Симптом часто появляется на поздних стадиях рака. Согласно статистическим данным, 7 из 10 человек с поздней стадией сообщают о тошноте и рвоте.

Утренняя тошнота также характерна для тех, кто имеет рак активно прогрессирующей молочной железы.

Головная боль

Эксперты The Health body сообщают, что головные боли являются одним из основных симптомов опухоли головного мозга. Правда, симптом недуга имеет некоторые особенности: он может быть сильным и постоянным. Также медики отмечают, что состояние больного может ухудшаться в течение дня, или быть плохим уже с самого подъема.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.